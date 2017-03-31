韩国金融市场：韩元跌至一周低位，市场对朴槿惠被捕不以为意

路透首尔3月31日 - 韩元周五早盘跌至一周低位，但在美国财政部一年两次的汇率报告公布前料将在狭窄区间内交投。该报告将指出哪些国家涉嫌操纵本币汇率。 韩元下跌部分归因于美元因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话和良好经济数据而全线走坚。 “韩元可能还会再跌，但出口商持续卖出美元正削弱美元的力道，” 新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong表示。 韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。 朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。 市场对该消息反应冷淡。 0226GMT时，韩元兑美元 下跌0.3%报1,120.9。 Ha表示，如今关注焦点都放在美国财政部4月公布的汇率报告，他预 期韩元在那之前将在1,100-1,110之间交投。 韩股在平盘上下波动，因本地投资者抛出但外资买入。 韩国综合股价指数(KOSPI) 几近持平于2,163.83点。 外资有望连续第五天买超韩股，接近中午时买超规模为463亿韩元(4,132万美元)。 浦项钢铁 涨逾2%，因公司第一季获利好于预期。 现代摩比斯 上扬1.3%。 上涨与下跌股票分别为447家和322家。 韩国三年期公债6月合约 持平于109.49。 0226GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.9 1,117.2 日圆/韩元 9.9973/054 9.9838 韩国公债期货 * 109.49 109.49 韩国综合股价指数 2,163.83 2,164.64 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/戴素萍/艾茂林; 审校 徐文焰/杜明霞/李爽)