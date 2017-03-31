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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 11:06 BJT

韩国金融市场：韩元跌至一周低位，市场对朴槿惠被捕不以为意

    路透首尔3月31日 - 韩元周五早盘跌至一周低位，但在美国财政部一年两次的汇率报告公布前料将在狭窄区间内交投。该报告将指出哪些国家涉嫌操纵本币汇率。
    
    韩元下跌部分归因于美元因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话和良好经济数据而全线走坚。

    “韩元可能还会再跌，但出口商持续卖出美元正削弱美元的力道，”
新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong表示。
    
    韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。
朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。            
    
    市场对该消息反应冷淡。
    
    0226GMT时，韩元兑美元          下跌0.3%报1,120.9。
    
    Ha表示，如今关注焦点都放在美国财政部4月公布的汇率报告，他预
期韩元在那之前将在1,100-1,110之间交投。

    韩股在平盘上下波动，因本地投资者抛出但外资买入。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       几近持平于2,163.83点。
    
    外资有望连续第五天买超韩股，接近中午时买超规模为463亿韩元(4,132万美元)。
    
    浦项钢铁           涨逾2%，因公司第一季获利好于预期。
    
    现代摩比斯           上扬1.3%。
    
    上涨与下跌股票分别为447家和322家。
    
    韩国三年期公债6月合约       持平于109.49。
    
                                 0226GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,120.9       1,117.2
    日圆/韩元                 9.9973/054        9.9838
    韩国公债期货       *          109.49        109.49
    韩国综合股价指数            2,163.83      2,164.64
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/戴素萍/艾茂林; 审校 徐文焰/杜明霞/李爽)
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