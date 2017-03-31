韩国金融市场：韩元跌至一周低位，市场对朴槿惠被捕不以为意

路透首尔3月31日 - 韩元周五早盘跌至一周低位，但在美国财政部一年两次的汇率报告公布前料将在狭窄区间内交投。该报告将指出哪些国家涉嫌操纵本币汇率。
韩元下跌部分归因于美元因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话和良好经济数据而全线走坚。
“韩元可能还会再跌，但出口商持续卖出美元正削弱美元的力道，”
新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong表示。
韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。
朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。
市场对该消息反应冷淡。
0226GMT时，韩元兑美元 下跌0.3%报1,120.9。
Ha表示，如今关注焦点都放在美国财政部4月公布的汇率报告，他预
期韩元在那之前将在1,100-1,110之间交投。
韩股在平盘上下波动，因本地投资者抛出但外资买入。
韩国综合股价指数(KOSPI) 几近持平于2,163.83点。
外资有望连续第五天买超韩股，接近中午时买超规模为463亿韩元(4,132万美元)。
浦项钢铁 涨逾2%，因公司第一季获利好于预期。
现代摩比斯 上扬1.3%。
上涨与下跌股票分别为447家和322家。
韩国三年期公债6月合约 持平于109.49。
0226GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,120.9 1,117.2
日圆/韩元 9.9973/054 9.9838
韩国公债期货 * 109.49 109.49
韩国综合股价指数 2,163.83 2,164.64
---------------------------------------------------
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/戴素萍/艾茂林; 审校 徐文焰/杜明霞/李爽)