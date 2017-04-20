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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 11:07 BJT

韩国金融市场：韩元跌至一周低点，因美联储褐皮书提振美元

    路透首尔4月20日 - 韩元兑美元      周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。
    
    美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。            
    
    0233 GMT，韩元兑美元          报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。

    “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。
    
    韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI)        涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。
    
    外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。
    
    权重股三星电子           跌1.9%，料将连续第五日下跌。

    运输设备类股       上涨超过2%，现代汽车           上涨3.3%，起亚汽车<000270.
KS>上涨2.1%。
    
    上涨与下跌股分别为431只和326只。
    
    韩国三年期公债6月期货       下跌0.02点至109.47。

                                 GMT0233     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,141.6       1,140.2
    日圆/韩元                 10.4669/10       10.4949
    韩国公债期货       *          109.47        109.49   
    韩国综合股价指数            2,143.72      2,136.40
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/李婷仪；审校 高琦/李爽/王颖)
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