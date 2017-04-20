韩国金融市场：韩元跌至一周低点，因美联储褐皮书提振美元

路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类股 上涨超过2%，现代汽车 上涨3.3%，起亚汽车<000270. KS>上涨2.1%。 上涨与下跌股分别为431只和326只。 韩国三年期公债6月期货 下跌0.02点至109.47。 GMT0233 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.6 1,140.2 日圆/韩元 10.4669/10 10.4949 韩国公债期货 * 109.47 109.49 韩国综合股价指数 2,143.72 2,136.40 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/李婷仪；审校 高琦/李爽/王颖)