韩国金融市场：韩元跳升至六周高位，股市持平

路透首尔5月16日 - 韩元周二早盘跳升至六周高位，因美元在全球市场持续走低，同时油价大涨改善投资者的冒险意愿。 0232GMT，韩元兑美元 报1,118.1，为4月4日以来最高盘中水准，该货币对较周一收盘价1,123.6涨0.5%。 “韩元上涨，此前美国股市表现坚挺，因美元疲软推动全球油价上扬，”新韩金融投资的外汇分析师Ha Keon-hyeong表示。 他补充称，韩元是否会升穿1,100韩元仍让人怀疑，因为外资似乎在抛售韩股，而且美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月会议也临近。 由于外资抛售抵消了美股上涨带来的支撑，韩股下跌。 韩国综合股价指数 跌0.1%报2,289.02点，仍盘旋在5月10日触及的纪录盘中高位2,323.22点附近。 临近中午时，外资卖超659亿韩元韩股，令大盘承压。 科技巨头三星电子 涨近1%，韩国电力 则跌逾3%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为522档和280档。 三年期公债6月期货 涨0.02点至109.35。 0232 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,118.1 1,123.6 日圆/韩元 9.8502/63 9.8164 韩国公债期货 * 109.35 109.33 韩国综合股价指数 2,289.02 2,290.65 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/李爽/侯雪苹；审校 龚芳/白云/张若琪)