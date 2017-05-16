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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 11:16 BJT

韩国金融市场：韩元跳升至六周高位，股市持平

    路透首尔5月16日 - 韩元周二早盘跳升至六周高位，因美元在全球市场持续走低，同时油价大涨改善投资者的冒险意愿。
    
    0232GMT，韩元兑美元                报1,118.1，为4月4日以来最高盘中水准，该货币对较周一收盘价1,123.6涨0.5%。
    
    “韩元上涨，此前美国股市表现坚挺，因美元疲软推动全球油价上扬，”新韩金融投资的外汇分析师Ha Keon-hyeong表示。

    他补充称，韩元是否会升穿1,100韩元仍让人怀疑，因为外资似乎在抛售韩股，而且美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月会议也临近。
    
    由于外资抛售抵消了美股上涨带来的支撑，韩股下跌。
    
    韩国综合股价指数       跌0.1%报2,289.02点，仍盘旋在5月10日触及的纪录盘中高位2,323.22点附近。
    
    临近中午时，外资卖超659亿韩元韩股，令大盘承压。

    科技巨头三星电子           涨近1%，韩国电力           则跌逾3%。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为522档和280档。
    
    三年期公债6月期货       涨0.02点至109.35。
  
                               0232 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,118.1       1,123.6  
    日圆/韩元                 9.8502/63        9.8164
    韩国公债期货       *         109.35        109.33 
    韩国综合股价指数           2,289.02      2,290.65
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/李爽/侯雪苹；审校 龚芳/白云/张若琪)
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