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韩国金融市场：韩元韩股持稳，关注欧洲央行和日本央行会议
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2017年7月19日 / 凌晨2点35分 / 1 天前

韩国金融市场：韩元韩股持稳，关注欧洲央行和日本央行会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月17日 - 韩元兑美元      和韩股周三早盘盘中持稳，因面对美国经济政策存在不确定性，且日本和欧洲的央行本周将召开政策会议，交易商持观望态度。
    
    美元下跌，因美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。            

    0201GMT时，韩元兑美元          报1,122.9，周二收盘价为1,123.1。
    
    “尽管美元因特朗普而疲弱，韩元自从在短时间内涨太快后，如今在极窄的区间内交投
，”Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young表示。
    
    韩元自7月6日以来已大涨了近3%。
    
    Jeong认为，韩元不太可能升逾1,120，因为市场在等候周四日本央行和欧洲央行政策会
议结果。
    
    韩股小跌，综合股价指数(KOSPI)       报2,423.31点。 
    
    接近中午时，外资卖超韩股714亿韩元。
    
    上涨和下跌个股数分别为449和323家。
    
    三年期公债9月期货       涨0.03点至109.23。
   
                               0201GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,122.9       1,123.1
    日圆/韩元               10.0161/23       10.0302
    韩国公债期货       *        109.23        109.20
    韩国综合股价指数          2,423.31      2,426.04
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李爽/张若琪)

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