韩国金融市场：韩元韩股持稳，关注欧洲央行和日本央行会议

路透首尔7月17日 - 韩元兑美元 和韩股周三早盘盘中持稳，因面对美国经济政策存在不确定性，且日本和欧洲的央行本周将召开政策会议，交易商持观望态度。 美元下跌，因美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。 0201GMT时，韩元兑美元 报1,122.9，周二收盘价为1,123.1。 “尽管美元因特朗普而疲弱，韩元自从在短时间内涨太快后，如今在极窄的区间内交投 ，”Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young表示。 韩元自7月6日以来已大涨了近3%。 Jeong认为，韩元不太可能升逾1,120，因为市场在等候周四日本央行和欧洲央行政策会 议结果。 韩股小跌，综合股价指数(KOSPI) 报2,423.31点。 接近中午时，外资卖超韩股714亿韩元。 上涨和下跌个股数分别为449和323家。 三年期公债9月期货 涨0.03点至109.23。 0201GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,122.9 1,123.1 日圆/韩元 10.0161/23 10.0302 韩国公债期货 * 109.23 109.20 韩国综合股价指数 2,423.31 2,426.04 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李爽/张若琪)