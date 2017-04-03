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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 10:43 BJT

韩国金融市场：韩元韩股盘中双双走强，因韩国3月出口数据强于预期

    路透首尔4月3日 - 韩元周一以持坚拉开本周帷幕，因周末公布的韩国3月出口数据表现强劲，给本币带来提振，而美元则在全球市场下滑。
    
    韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。            
    
    0221GMT，韩元兑美元                报1,113.4，较上周五收盘价1,118.4涨0.5%。

    “除出口强劲之外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话也带来一些支撑，”三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称。
    
     美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表。            
    
    受乐观的出口数据扶助，韩国股市小幅上涨，不过接近盘中时海外投资者小幅卖超。
    
    韩国综合股价指数       上涨0.3%至2,166.67点。

    权重股LG电子           在连跌六个交易日后上涨1.3%，现代汽车<
005380.KS>跌逾2%。
    
    上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为434档和353档。
    
    三年期韩国公债6月期货       涨0.01点至109.47。
  
                               0221 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,113.4       1,118.4      
    日圆/韩元               9.9877/102       10.0243  
    韩国公债期货       *        109.47        109.46     
    韩国综合股价指数          2,166.67      2,160.23  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/王丽鑫/侯雪苹；审校 徐文焰/张若琪/许娜)
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