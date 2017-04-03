韩国金融市场：韩元韩股盘中双双走强，因韩国3月出口数据强于预期

路透首尔4月3日 - 韩元周一以持坚拉开本周帷幕，因周末公布的韩国3月出口数据表现强劲，给本币带来提振，而美元则在全球市场下滑。
韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。
0221GMT，韩元兑美元 报1,113.4，较上周五收盘价1,118.4涨0.5%。
“除出口强劲之外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话也带来一些支撑，”三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji称。
美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表。
受乐观的出口数据扶助，韩国股市小幅上涨，不过接近盘中时海外投资者小幅卖超。
韩国综合股价指数 上涨0.3%至2,166.67点。
权重股LG电子 在连跌六个交易日后上涨1.3%，现代汽车<
005380.KS>跌逾2%。
上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为434档和353档。
三年期韩国公债6月期货 涨0.01点至109.47。
0221 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,113.4 1,118.4
日圆/韩元 9.9877/102 10.0243
韩国公债期货 * 109.47 109.46
韩国综合股价指数 2,166.67 2,160.23
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/王丽鑫/侯雪苹；审校 徐文焰/张若琪/许娜)