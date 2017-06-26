韩国金融市场：韩股创纪录高位，韩元走强

路透首尔6月26日 - 韩股周一盘初创纪录高位，三星电子 、SK海力士 等科技类股在强劲第二季业绩预期推动下领涨，油价反弹也带来助力。 0220 GMT，韩国股市综合股价指数 涨0.4%至2,387.08点。该指数创下2,388.44点的日内纪录高位。 三星电子上涨近1%，SK海力士涨幅超2%，推动电子电器类股 上涨1.3%。 “美国科技股获利改善的预期升温后，韩国IT类股可能吸引更多投资 者，并对整体股市产生提振，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang- young表示。 Seo称，全球油价上涨对韩国股市产生额外支撑，同时市场人士要意 识到本周稍晚可能出现获利了结。 外资料卖超韩股，接近中午时卖超390亿韩元(3,438万美元)韩股。 韩元兑美元 也走强，连续第三日上涨，因美国经济指标弱于预期，对美联储今年再次升 息的预期也大大减弱。 韩元兑美元 报1,134.8，较上周五收盘水平上涨0.4%。 韩国三年期公债6月期货 涨0.03点至109.43。 0220 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,134.8 1,138.8 日圆/韩元 10.1913/86 10.2014 韩国公债期货 * 109.43 109.40 韩国综合股价指数 2,387.08 2,378.60 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙国玉/杜明霞王颖；审校 戴素萍/李爽/于春红)