韩国金融市场：韩股及韩元早盘表现平静，三星集团旗下公司股票下跌

路透首尔3月24日 - 多数韩股及韩元周五早盘走势平静，但三星集团旗下股票下滑，有些甚至大跌；此前，三星电子 称目前很难采行控股公司架构。
三星电子股价下跌逾1%，三星物产 和三星SDS 均重挫逾8%。
市场投资者正观望美国总统特朗普能否推动党内同志让医保法案在国会过关。
医保法案投票被视作是特朗普政府面临的一个考验，可以显示其推进
财政措施以支持其经济计划的成功机率。
0245GMT，韩国综合股价指数 跌0.3%报2,166.58点。
韩元兑美元 报1,123.8，较周四收盘价1,122.4跌0.1%。
汉阳证券股市分析师Kim Ji-hyung表示，如果特朗普废除奥巴马医保
(Obamacare)的计划失败，将对美国和韩国股市产生负面影响。
接近盘中时分，外资料小幅卖超韩股。
韩国三年期公债3月合约 下滑0.04点至109.44点。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,123.8 1,122.4
日圆/韩元 10.0889/70 10.1089
韩国公债期货 * 109.44 109.47
韩国综合股价指数 2,166.58 2,172.72
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(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李婷仪/李爽/艾茂林; 审校 戴素萍/高琦/孙茉莉)