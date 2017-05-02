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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 10:45 BJT

韩国金融市场：韩股受乐观出口数据提振反弹至六年高点，韩元亦上涨

    路透首尔5月2日 - 韩国股市周二反弹至六年高位，因韩国4月出口连续第六个月增长，且增幅大于预期，提振了投资人气。            
    
    对于5月9日总统大选后韩国经济增长动能将增强的乐观看法，亦为股市上涨提供支持。
    
    0216 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       涨0.9%，报2,226.18点。该股指一度触及2011年4月27日以来最高位2,229.74点。

    “市场参与者似乎认为，4月出口强劲是4-6月季度表现再度强劲的一个征兆，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。
    
    该分析师还称，尽管接下来几天可能会出现些许获利回吐盘，但KOSPI在外资推动下可能进一步攀升。
    
    外资有望强劲买超，接近中午时买超1,356亿韩元(1.1993亿美元)韩股。
    
    科技巨头三星电子           涨近1%，有望连续第七日上涨。
    
    证券公司类股也上扬。三星证券           涨近3%，信荣证券           涨1%。

    涨跌个股数分别为403家和371家。
    
    韩元兑美元      亦走升，受惠于韩股需求。美国总统特朗普的谈话被视为美国和朝鲜
(北韩)紧张情势降温。
    
    美国总统特朗普周一为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这
位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。            
    
    韩元兑美元          报1,130.6，日内上涨0.6%，上交易日收报1,137.9。
    
    三年期公债6月合约       跌0.06点，至109.38。
    
                                0216GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,130.6       1,137.9
    日圆/韩元                 10.1005/67       10.1618
    韩国公债期货       *          109.38        109.44
    韩国综合股价指数            2,226.18      2,205.44
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/侯雪苹/戴素萍 审校 李爽/艾茂林/张若琪)
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