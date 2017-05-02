韩国金融市场：韩股受乐观出口数据提振反弹至六年高点，韩元亦上涨

路透首尔5月2日 - 韩国股市周二反弹至六年高位，因韩国4月出口连续第六个月增长，且增幅大于预期，提振了投资人气。 对于5月9日总统大选后韩国经济增长动能将增强的乐观看法，亦为股市上涨提供支持。 0216 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%，报2,226.18点。该股指一度触及2011年4月27日以来最高位2,229.74点。 “市场参与者似乎认为，4月出口强劲是4-6月季度表现再度强劲的一个征兆，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。 该分析师还称，尽管接下来几天可能会出现些许获利回吐盘，但KOSPI在外资推动下可能进一步攀升。 外资有望强劲买超，接近中午时买超1,356亿韩元(1.1993亿美元)韩股。 科技巨头三星电子 涨近1%，有望连续第七日上涨。 证券公司类股也上扬。三星证券 涨近3%，信荣证券 涨1%。 涨跌个股数分别为403家和371家。 韩元兑美元 亦走升，受惠于韩股需求。美国总统特朗普的谈话被视为美国和朝鲜 (北韩)紧张情势降温。 美国总统特朗普周一为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这 位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。 韩元兑美元 报1,130.6，日内上涨0.6%，上交易日收报1,137.9。 三年期公债6月合约 跌0.06点，至109.38。 0216GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,130.6 1,137.9 日圆/韩元 10.1005/67 10.1618 韩国公债期货 * 109.38 109.44 韩国综合股价指数 2,226.18 2,205.44 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/侯雪苹/戴素萍 审校 李爽/艾茂林/张若琪)