韩国金融市场：韩股受外资需求推动升至三周高位，韩元小升

路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.309亿美元)韩股，支撑股指上扬。 上涨和下跌个股分别有400档和362档。 浦项钢铁 上涨近2%。此前，美国总统特朗普在周四针对中国等向美国市场 出口廉价钢铁产品的经济体采取行动，启动一项联邦调查以确定进口钢铁产品是否对美国钢 铁厂商及国家安全构成威胁。 乐天购物 上涨逾4%，乐天制果 涨3.1%。 韩国股市综合股价指数本周周线料上涨，结束三周连跌。 三年期公债6月期货 跌0.04点至109.45。 0250GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,138.7 1,139.8 日圆/韩元 10.4220/04 10.4007 韩国公债期货 * 109.45 109.49 韩国综合股价指数 2,168.61 2,149.15 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/李爽/张若琪 审校 徐文焰/郑茵/高琦)