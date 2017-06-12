韩国金融市场：韩股受电子类股拖累下跌，关注美联储会议

路透首尔6月12日 - 韩国股市周一下滑，主要电子类股下跌，追随美国上交易日科技股跌势。 LG显示器 重挫4.2%，三星电子 跌幅最多达2.1%，SK海力士 跌2.6%。 电气和电子分项指数 挫跌近2%。 0205GMT，韩国综合股价指数 下滑0.8%报2,362.06点。 “美国科技板块大跌，正在重创三星电子、SK海力士等韩国的市场权重股，令整个大盘面临沉重压力，”KB证券股票分析师Bae Sung-young称。 美国科技股周五下跌，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度比其他智能电话要慢，以及高盛报告对科技股持审慎看法，均打压科技类股。 外资料将卖超韩股，接近中午时卖超1,557亿韩元(1.3838亿美元)韩股。 Bae Sung-young称，在美联储周三政策决定出炉前，投资者也保持谨慎。鉴于市场普遍预期美联储将升息，市场则正在寻求美联储未来数月进一步收紧政策计划以及其缩表计划方面的线索。 上涨和下跌个股分别为249档和554档。 韩元/美元 小跌，因在美联储开会前市场交投谨慎。 韩元/美元 报1,125.4，较周五收盘价1,123.2贬值0.2%。 三年期公债6月期货 跌0.13点至109.53。韩国央行总裁李柱烈 周一表示，货币政策需保持宽松以支持经济，但若经济增长保持强劲，应 考虑进行调整。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.4 1,123.2 日圆/韩元 10.2022/86 10.1852 韩国公债期货 * 109.53 109.66 韩国综合股价指数 2,362.06 2,381.69 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/侯雪苹/龚芳; 审校 孙茉莉/于春红)