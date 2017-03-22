韩国金融市场：韩股和韩元均下跌，受围绕特朗普计划的担忧拖累

路透首尔3月22日 - 韩国股市 和韩元 周三早盘双双下跌，受全球投资者抛售高风险资产拖累。对美国总统特朗普的经济和税改计划可能推迟的担忧，引发对高风险资产的抛售。 0225GMT，综合股价指数(KOSPI) 跌0.9%至2,159.75点，韩元兑美元下跌0.4%至1,125.1韩元。 “股市表现不佳，这也拖累韩元，”首尔一家银行的汇市交易商说。 有报导称朝鲜周三可能发射了数枚飞弹，也对股市构成压力。韩国和日本政府正在设法证实相关消息。 接近中午时分，外资卖超1,275亿韩元(1.1343亿美元)韩股。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为561档和253档。 银行类指数 和券商类指数 跌幅居前，均下滑逾2%。 电气类股 和无线通讯运营商类股 是上午为数不多的明显上涨的板块，涨 幅分别为1.4%和2.2%。 截至中午时分，现代汽车 跌1%，周二创逾五年半最大涨幅，归因于重组臆 测。 KOPSI 200指标核心股票指数 跌0.8%，创业板股指KOSDAQ 略跌0.4%。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.1 1,120.3 日圆/韩元 10.0851/924 10.0414 韩国公债期货 * 109.50 109.42 韩国综合股价指数 2,159.75 2,178.38 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/侯雪苹/李爽 审校 徐文焰/王兴亚/于春红)