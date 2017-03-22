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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 11:02 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元均下跌，受围绕特朗普计划的担忧拖累

    路透首尔3月22日 - 韩国股市       和韩元      周三早盘双双下跌，受全球投资者抛售高风险资产拖累。对美国总统特朗普的经济和税改计划可能推迟的担忧，引发对高风险资产的抛售。
    
    0225GMT，综合股价指数(KOSPI)       跌0.9%至2,159.75点，韩元兑美元下跌0.4%至1,125.1韩元。
    
    “股市表现不佳，这也拖累韩元，”首尔一家银行的汇市交易商说。

    有报导称朝鲜周三可能发射了数枚飞弹，也对股市构成压力。韩国和日本政府正在设法证实相关消息。
    
    接近中午时分，外资卖超1,275亿韩元(1.1343亿美元)韩股。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为561档和253档。
    
    银行类指数       和券商类指数       跌幅居前，均下滑逾2%。
    
    电气类股       和无线通讯运营商类股       是上午为数不多的明显上涨的板块，涨
幅分别为1.4%和2.2%。
    
    截至中午时分，现代汽车           跌1%，周二创逾五年半最大涨幅，归因于重组臆
测。
    
    KOPSI 200指标核心股票指数        跌0.8%，创业板股指KOSDAQ       略跌0.4%。
     
                                0225GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,125.1       1,120.3
    日圆/韩元               10.0851/924       10.0414
    韩国公债期货       *         109.50        109.42
    韩国综合股价指数           2,159.75      2,178.38
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/侯雪苹/李爽  审校 徐文焰/王兴亚/于春红)
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