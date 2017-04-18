韩国金融市场：韩股和韩元都回吐稍早涨幅，因朝鲜紧张局势打击人气

路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。 Kim并称，由于其他风险犹存，未来几周外资可能依然不愿转为买超 韩股。这些风险包括法国总统大选，以及韩美现有自由贸易协定可能出现 改变。 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调 整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。 韩元兑美元 报1,137.8，近持平周一收盘价1,137.7。开盘后不 久韩元曾上涨，但彭斯发表的评论及朝鲜相关紧张形势令韩元/美元回吐 升幅。 “目前说朝鲜相关的焦虑情绪是否已解除还为时过早，交易商对这个 问题需采取中立的立场。”首尔一不愿具名的银行交易员说。 三年期公债6月期货 跌0.01点至109.44。 0252GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.8 1,137.7 日圆/韩元 10.4339/23 10.3930 韩国公债期货 * 109.44 109.45 韩国综合股价指数 2,143.10 2,145.76 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/许娜/张若琪 审校 艾茂林/戴素萍/张明钧)