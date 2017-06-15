韩国金融市场：韩股因美联储升息跌至一周低点，韩元削减涨幅

路透首尔6月15日 - 韩国股市周四早盘跌至一周低点。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。 0234GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.8%至2,354.78点，这是6月8日以来最低点。 “美联储还预测今年将还有一次升息，而且似乎对下半年美国经济形势非常有信心。这种鹰派立场似乎尤其让本地机构感到不安，”元大证券的股票分析师Cho Byung-hyun表示。 接近中午时，国内机构卖超2,138亿韩元(1.9032亿美元)的韩股，令 指数承压。 但Cho表示，现阶段不过是技术性调整，不会挫伤韩股的上行趋势。 “强烈的迹象表明全球经济反弹将提高投资者信心，最终推高韩股。 市场应注意到外资今日并没有大举抛售韩股，”Cho说。 外资料仍卖超，但抛售规模不大，约为42亿韩元。 下跌股与上涨股数量分别为610和189。 美元因美联储政策决定而回升，韩元即回吐涨幅，此前韩元曾触及一 周高位。 韩元兑美元 持稳于1,123.8韩元，周三收于1,123.9韩元。 6月三年期公债期货 涨0.06至109.62。 0234GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,123.8 1,123.9 日圆/韩元 10.2537/74 10.2101 韩国公债期货 * 109.62 109.56 韩国综合股价指数 2,354.78 2,372.64 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张涛/孙国玉；审校 白云/龚芳)