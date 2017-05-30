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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 11:41 BJT

韩国金融市场：韩股强劲上扬后回落，韩元小跌

    路透首尔5月30日 - 韩国股市周二早盘下跌，韩股本月创纪录上涨后投资者暂作歇息。这轮涨势在一定程度上是受4-6月当季企业获利强劲的憧憬推动。
    
    0246GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        下跌0.6%至2,338.10点。该股指仅本月就上涨了6%，周一更触及纪录高位。

    “虽然KOSPI突然下跌，但考虑到该指数近期的涨幅，这其实并不那么令人吃惊，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。
    
    该指数周一曾触及2,371.67点，创下史上最高日内水平。
    
    “今日的下跌并不意味着KOSPI升势发生逆转。基本面强劲，加上市场参与者预期本周稍晚出炉的经济数据强劲，KOSPI可能反弹，”Cho Byung-hyun补充说。
    
    该分析师指的是本周晚些时候发布的出口数据，该数据料将延续近期的增长势头。
    
    外资料将卖超韩股，接近中午时卖超164亿韩元(1,460万美元)韩股。

    权重股三星电子           跌2.4%，门户网站Naver            下滑近1%。
    
    韩元兑普遍走强的美元      在淡静交投中小跌。很多交易商在本周稍后一连串经济数
据公布前保持谨慎，其中包括美国将公布的就业数据以及韩国出口数据。
    
    韩元/美元          报1,123.8，较周一收位1,121.7跌0.2%。
    
    韩国三年期公债6月合约       涨0.05个点至109.56。
        
                                 0246GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,123.8       1,121.7
    日圆/韩元                 10.1326/07       10.0741
    韩国公债期货       *          109.56        109.51
    韩国综合股价指数            2,338.10      2,352.97
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/侯雪萍/孙茉莉; 审校 王颖/艾茂林/高琦)
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