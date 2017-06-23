韩国金融市场：韩股徘徊在纪录高位附近，韩元持平

路透首尔6月23日 - 韩国股市周五早盘持稳，在纪录高位附近交投，因第二季企业获利强劲的预期支撑指标股指。 0202GMT，韩国综合股价指数 上涨0.07%报2,372.04点，本周可能收在6月14日触及的纪录高位2,387.29点附近。 “这是相对淡静的一天，但投资者期待一些企业将公布强劲的第二季财报，尤其是IT行业，这将继续支撑韩股，”KTB Investment & Securities分析师Kim Yoon-seo称。 “行业来讲，总统文在寅称将解决中国的抵制问题之后，化妆品和汽车类股上涨，”Kim称。 韩国总统文在寅接受路透专访时称，呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。 与中国有大量业务往来的韩国企业股票对他的讲话反应积极。 0155GMT，化妆品企业Kolmar Holdings 涨3.95%，爱茉莉太平洋 <090430. KS>和韩国化粧品 分别涨2.11%和3.04%。 现代汽车 小涨1.55%，起亚汽车 涨1.31%。 接近中午时分，机构投资者净买入505亿韩元的韩股，提振股指。 上涨股和下跌股分别为499只和282只。 韩元兑美元 持平于1,140.9，与周四收盘价相比无变化。 0202 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,140.9 1,140.9 日圆/韩元 10.2461 10.2236 韩国公债期货 * 109.33 109.36 韩国综合股价指数 2,372.04 2,370.37 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/孙国玉；审校 于春红/高琦/孙茉莉)