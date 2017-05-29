版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 15:00 BJT

韩国金融市场：韩股止住六连升小跌，韩元企稳

路透首尔5月29日 - 韩国股市周一止住六连升，回吐盘初录得涨幅，因当地机构在午间过后加快出售。

韩国综合股价指数收跌0.1%至2,352.97点。指数在今日早盘曾一直处于平盘上方，盘中一度触及2,371.67点的纪录盘中高位。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐