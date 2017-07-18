韩国金融市场：韩股涨势暂歇静候企业财测提供新动能，韩元小涨

路透首尔7月18日 - 韩国股市周二涨势暂歇，因指标股指连涨三天至纪录高位，外资转为抛售韩股，此外投资者还等待本周稍晚出炉的企业财测以便为市场提供新的动能。 0212GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%，至2,423.85点。 临近交易中段，估计外资小幅卖超韩股，日内已出脱1,059亿韩元的韩股。 “今日没有驱动市场的具体动能，”教保证券股市分析师Kim Hyung-ryeol称。 Kim称，本周余下时间的市场走势要看全球经济数据和一些本土企业的第二季获利预测，比如三星电机 。 Kakao 劲扬近4%，因第二季获利增长令人意外的可能性较高。三星SDI 股价涨1%。 大盘涨跌互见，下跌个股家数略微超过上涨个股家数，分别为450档和336档。 韩元兑美元 涨0.2%至1,126.5，周一收盘价为1,128.3。 三年期公债9月期货 涨0.03点至109.21。 0212 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.5 1,128.3 日圆/韩元 10.0346/71 10.0079 韩国公债期货 * 109.21 109.18 韩国综合股价指数 2,423.85 2,425.10 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/李爽/侯雪苹；审校 郑茵/红英/孙茉莉)