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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 11:15 BJT

韩国金融市场：韩股盘中刷新纪录高位，韩元持平因油价跌缓解美元弱势

    路透首尔5月26日 - 韩国股市周五早盘上冲至日内纪录高位，料将录
得自3月中旬以来最大周线百分比涨幅，此前韩国央行对经济前景做出乐
观预期，且美股隔夜收高。
    
    韩国综合股价指数       一度冲高至2,364.80点，截至0239GMT时回
落至2,350.15点。
    
    该指数仍较周四所及纪录收盘高位涨0.3%，守住今年以来16.1%的涨
幅。

    “随着企业获利从去年末开始快速改善，越来越多的投资者意识到，
KOSPI在过去数年中其实被低估，”KB证券股票分析师Bae Sung-young称
。
    
    韩国央行周四维持指标利率不变，并称可能会将经济增长预估从目前
的2.6%上调，因出口强劲，且新一届政府正在制定大规模财政刺激措施。
            
    
    “大盘指数刚刚突破‘区间受限’型态，投资者认为指数有许多进一
步上涨的空间，”Bae Sung-young称。
    
    他还称，持续性买需可能推动指数今年高见2,450点。

    外资料买超韩股，接近中午时买超规模为586亿韩元(5,236万美元)，支撑大盘指数。
    
    LG显示器           和三星SDI           分别上扬4%和2%。
    
    韩元兑美元                小跌，因美元疲势暂歇，而全球油价大跌。
    
    韩元兑美元报1,120.2，较周四收盘价1,116.5下跌0.3%。
    
    三年期公债期货6月合约       涨0.01点，报109.48。
    
                                 0239GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,120.2       1,116.5
    日圆/韩元                 10.0367/12       10.0076
    韩国公债期货       *          109.48        109.47
    韩国综合股价指数            2,350.15      2,342.93
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/侯雪苹/艾茂林; 审校 戴素萍/蔡美珍/龚芳)
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