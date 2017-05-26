韩国金融市场：韩股盘中刷新纪录高位，韩元持平因油价跌缓解美元弱势

路透首尔5月26日 - 韩国股市周五早盘上冲至日内纪录高位，料将录 得自3月中旬以来最大周线百分比涨幅，此前韩国央行对经济前景做出乐 观预期，且美股隔夜收高。 韩国综合股价指数 一度冲高至2,364.80点，截至0239GMT时回 落至2,350.15点。 该指数仍较周四所及纪录收盘高位涨0.3%，守住今年以来16.1%的涨 幅。 “随着企业获利从去年末开始快速改善，越来越多的投资者意识到， KOSPI在过去数年中其实被低估，”KB证券股票分析师Bae Sung-young称 。 韩国央行周四维持指标利率不变，并称可能会将经济增长预估从目前 的2.6%上调，因出口强劲，且新一届政府正在制定大规模财政刺激措施。 “大盘指数刚刚突破‘区间受限’型态，投资者认为指数有许多进一 步上涨的空间，”Bae Sung-young称。 他还称，持续性买需可能推动指数今年高见2,450点。 外资料买超韩股，接近中午时买超规模为586亿韩元(5,236万美元)，支撑大盘指数。 LG显示器 和三星SDI 分别上扬4%和2%。 韩元兑美元 小跌，因美元疲势暂歇，而全球油价大跌。 韩元兑美元报1,120.2，较周四收盘价1,116.5下跌0.3%。 三年期公债期货6月合约 涨0.01点，报109.48。 0239GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.2 1,116.5 日圆/韩元 10.0367/12 10.0076 韩国公债期货 * 109.48 109.47 韩国综合股价指数 2,350.15 2,342.93 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/侯雪苹/艾茂林; 审校 戴素萍/蔡美珍/龚芳)