韩国金融市场：韩股盘中持平即便三星电子获利料创纪录，韩元亦持稳

路透首尔7月7日 - 韩股周五持平，即便之前科技巨擘三星电子 称其季度营业利润可能触及纪录高位。 三星电子表示，第二季营业利润可能较上年同期增长72%至14万亿韩元(121.1亿美元)。但交易员称，股市之前已经消化了对其获利增长强劲的预期。 0200 GMT，韩国综合股价指数 跌0.3%，报2,381.80点。 “市场人士预计(三星)季度获利会超过13万亿韩元，所以14万亿也不 太令人意外，”KB Securities分析师Rhoo Yong-seok称。 三星股价下跌0.2%，开盘时下跌0.7%。 Rhoo还表示，从整体上看韩国股市似乎在休息片刻，因主要国家央行 货币政策的不确定性上升。 外资料将卖超，接近中午时在主板已卖出价值604亿韩元的韩股。 LG电子 跌1.7%，LG显示器 跌2.1%。 下跌股数量超过上涨股数量，分别为500档和287档。 韩元兑美元 几近持平在1,156.7，周四收盘价为1,157.4。 三年期公债9月期货 跌0.06点至109.09。 0200 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,156.7 1,157.4 日圆/韩元 10.1662/76 10.2097 韩国公债期货 * 109.09 109.15 韩国综合股价指数 2,381.80 2,387.81 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/王洋/李婷仪)