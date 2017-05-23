韩国金融市场：韩股触及两周高位但韩元近持平，静候美联储会议记录

路透首尔5月23日 - 韩国股市周二升至两周高点，因外资买超韩股， 不过在美联储周三公布5月政策会议记录前，市场的紧张氛围限制涨势。 0223GMT，韩国综合股价指数 涨0.7%报2,319.95点，为5月10 日以来最高。 韩元交易迟滞，兑美元报1,117.6，较周一收盘价1,118.6涨0.1%。 美联储将在周三公布会议记录。 “市场参与者正在猜测，鉴于美国第一季GDP数据逊于预期，会议记录是否会改变美联储6月升息几率，”富国证券股市分析师Kim Sung-hwan表示。 Kim预计，韩国股市将在一段时间内维持升势。 外资转为买超韩股，接近中午时买超135亿韩元(1,208万美元)韩股，这对大盘构成支撑。 Netmarble Games 反弹逾2%，在连跌三日后浮现低接买盘。 受助于全球油价上涨，S-Oil 及SK Innovation <096770 .KS>均上涨1.4%。 上涨股超过下跌股，分别为513和275。 韩国三年期公债6月合约 涨0.01点，报109.45。 0223GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.6 1,118.6 日圆/韩元 10.0558/30 10.0164 韩国公债期货 * 109.45 109.44 韩国综合股价指数 2,319.95 2,304.03 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/王兴亚/刘秀红；审校 徐文焰/艾茂林/戴素萍)