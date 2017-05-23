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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 10:45 BJT

韩国金融市场：韩股触及两周高位但韩元近持平，静候美联储会议记录

    路透首尔5月23日 - 韩国股市周二升至两周高点，因外资买超韩股，
不过在美联储周三公布5月政策会议记录前，市场的紧张氛围限制涨势。
    
    0223GMT，韩国综合股价指数       涨0.7%报2,319.95点，为5月10
日以来最高。
    
    韩元交易迟滞，兑美元报1,117.6，较周一收盘价1,118.6涨0.1%。

    美联储将在周三公布会议记录。
    
    “市场参与者正在猜测，鉴于美国第一季GDP数据逊于预期，会议记录是否会改变美联储6月升息几率，”富国证券股市分析师Kim Sung-hwan表示。
    
    Kim预计，韩国股市将在一段时间内维持升势。
    
    外资转为买超韩股，接近中午时买超135亿韩元(1,208万美元)韩股，这对大盘构成支撑。
    
    Netmarble Games            反弹逾2%，在连跌三日后浮现低接买盘。

    受助于全球油价上涨，S-Oil            及SK Innovation <096770
.KS>均上涨1.4%。
    
    上涨股超过下跌股，分别为513和275。
    
    韩国三年期公债6月合约       涨0.01点，报109.45。
    
                                 0223GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,117.6       1,118.6
    日圆/韩元                 10.0558/30       10.0164
    韩国公债期货       *          109.45        109.44  
    韩国综合股价指数            2,319.95      2,304.03
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/王兴亚/刘秀红；审校 徐文焰/艾茂林/戴素萍)
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