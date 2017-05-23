韩国金融市场：韩股触及两周高位但韩元近持平，静候美联储会议记录

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月23日 - 韩国股市周二升至两周高点，因外资买超韩股， 不过在美联储周三公布5月政策会议记录前，市场的紧张氛围限制涨势。 0223GMT，韩国综合股价指数 涨0.7%报2,319.95点，为5月10 日以来最高。 韩元交易迟滞，兑美元报1,117.6，较周一收盘价1,118.6涨0.1%。 美联储将在周三公布会议记录。 “市场参与者正在猜测，鉴于美国第一季GDP数据逊于预期，会议记录是否会改变美联储6月升息几率，”富国证券股市分析师Kim Sung-hwan表示。 Kim预计，韩国股市将在一段时间内维持升势。 外资转为买超韩股，接近中午时买超135亿韩元(1,208万美元)韩股，这对大盘构成支撑。 Netmarble Games 反弹逾2%，在连跌三日后浮现低接买盘。 受助于全球油价上涨，S-Oil 及SK Innovation <096770 .KS>均上涨1.4%。 上涨股超过下跌股，分别为513和275。 韩国三年期公债6月合约 涨0.01点，报109.45。 0223GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.6 1,118.6 日圆/韩元 10.0558/30 10.0164 韩国公债期货 * 109.45 109.44 韩国综合股价指数 2,319.95 2,304.03 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/王兴亚/刘秀红；审校 徐文焰/艾茂林/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为