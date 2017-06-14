韩国金融市场：韩股触及纪录高位后转为下滑，韩元上升

路透首尔6月14日 - 韩国股市周三触及纪录高位，随后逆转涨势走低 ，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议决议出炉前更加 谨慎。 0218GMT，韩国综合股价指数 跌0.2%报2,369.67点，此前市场 一开盘就曾触及2,387.29点的纪录高位。 “该指数逐步抹去涨幅，因股市谨慎情绪增强，”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun表示。 Kim还称，市场在等待美联储政策声明，希望获得有关其何时缩减大 规模资产负债表的线索。 接近中午时，海外投资者看似会小幅卖超韩股。 上涨个股和下跌个股数量相仿，分别为395和391。 权重股现代汽车 上涨2.7%，韩国电力(KEPCO) <015760. KS>下跌1.8%。 韩元兑美元 升0.2%至1,125.4，周二收盘报1,128.3。 三年期公债6月期货 跌0.06点至109.52。 0218GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.8 1,128.3 日圆/韩元 10.2346/92 10.2365 韩国公债期货 * 109.53 109.59 韩国综合股价指数 2,369.67 2,374.70 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/张若琪 审校 郑茵/高琦/李婷仪)