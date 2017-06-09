韩国金融市场：韩股触及纪录高位，年内迄今涨幅超过17%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月9日 - 韩国股市周五触及纪录新高，年内迄今涨幅已超过17%，投资者买入科技和券商类股，因预期获利增加。 0200 GMT时，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.7%，报2,280.06点，此前曾触及2,382.59点的高点。 英国大选出口民调显示，首相特雷莎梅所在的保守党将可能无法获得议会的多数优势，这将会打乱她的退欧计划。 “既然韩国综合股价指数目前明确地处于上升循环，其它所有的外部因素将只会对该股指产生短期影响，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho并称，信息技术和证券类股为大盘走势背后的主要推手。 电子类股 上涨近2%，权重股三星电子 升2.2%。 证券类股 跳涨逾4%。三星证券 涨4%，NH Investment & Securities 升3.8%。 外资料小幅卖超韩股，近盘中时分卖超87亿韩元。 上涨和下跌个股分别为426档和381档。 韩元/美元 也上涨，报1,119.4，较周四收盘价1,122.1升值0.2%。 三年期公债6月期货升0.01点报109.65。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.4 1,122.1 日圆/韩元 10.1524/88 10.1868 韩国公债期货 * 109.65 109.64 韩国综合股价指数 2,380.06 2,363.57 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 白云/许娜/张若琪 审校 李爽/陈宗琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为