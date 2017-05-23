韩国金融市场：韩股触及纪录高点韩元转为下跌，静候美联储会议记录

路透首尔5月23日 - 韩国股市周二触及纪录高点，因国内机构增加买盘，但投资者态度谨慎，担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议的记录，可能会加大美国在近期升息的可能性。 0334GMT，韩国综合股价指数 涨0.9%至2,323.71点的纪录高点。 美联储的会议记录将在周三公布。 “市场参与者正在猜测，鉴于美国第一季GDP数据逊于预期，会议记 录是否会改变美联储6月升息几率，”富国证券股市分析师Kim Sung-hwan 表示。 Kim预计，韩国股市将在一段时间内维持升势。 国内机构料将买超，接近中午时买超2,017亿韩元(1.7982亿美元)韩 股，外资则小规模卖超。 Netmarble Games 反弹逾2%，在连跌三日后浮现低接买盘 。 S-Oil 股价上涨近3%，SK Innovation 涨1.8%，搭上全球油价涨势的顺风车。 上涨股超过下跌股，分别为513和275个。 韩元走贬，英国曼彻斯特发生爆炸案造成至少19人死亡后，投资者避险情绪上升。 韩元兑美元 报1,121.7，较上日本地收盘价1,118.6下跌0.3%。 韩国三年期公债6月合约 跌0.01点，报109.43。 0334GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,121.7 1,118.6 日圆/韩元 10.0872/54 10.0164 韩国公债期货 * 109.43 109.44 韩国综合股价指数 2,323.71 2,304.03 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译/审校 汪红英/王颖/李婷仪/孙茉莉/龚芳)