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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 12:14 BJT

韩国金融市场：韩股触及纪录高点韩元转为下跌，静候美联储会议记录

    路透首尔5月23日 - 韩国股市周二触及纪录高点，因国内机构增加买盘，但投资者态度谨慎，担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议的记录，可能会加大美国在近期升息的可能性。
    
    0334GMT，韩国综合股价指数       涨0.9%至2,323.71点的纪录高点。

    美联储的会议记录将在周三公布。

    “市场参与者正在猜测，鉴于美国第一季GDP数据逊于预期，会议记
录是否会改变美联储6月升息几率，”富国证券股市分析师Kim Sung-hwan
表示。
    
    Kim预计，韩国股市将在一段时间内维持升势。
    
    国内机构料将买超，接近中午时买超2,017亿韩元(1.7982亿美元)韩
股，外资则小规模卖超。
    
    Netmarble Games           反弹逾2%，在连跌三日后浮现低接买盘
。

    S-Oil            股价上涨近3%，SK Innovation            涨1.8%，搭上全球油价涨势的顺风车。
    
    上涨股超过下跌股，分别为513和275个。
    
    韩元走贬，英国曼彻斯特发生爆炸案造成至少19人死亡后，投资者避险情绪上升。
    
    韩元兑美元           报1,121.7，较上日本地收盘价1,118.6下跌0.3%。
    
    韩国三年期公债6月合约       跌0.01点，报109.43。
                                 0334GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,121.7       1,118.6
    日圆/韩元                 10.0872/54       10.0164
    韩国公债期货       *          109.43        109.44
    韩国综合股价指数            2,323.71      2,304.03
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译/审校 汪红英/王颖/李婷仪/孙茉莉/龚芳)
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