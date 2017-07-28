韩国金融市场：韩股跌至两周低位，韩元亦下滑

路透首尔7月28日 - 韩国股市周五早盘下滑至两周低位，可能录得周 线跌幅，因外国投资者了结科技股等获利，而且令人失望的财报也打压部 分个股。 0256 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌1.2%至2,414.14点， 此前一度跌至7月13日以来的最低盘中水平。 Hana Financial Investment Co. Ltd.的股票分析师Lee Jae-man称 ，外资在对大型企业的业绩指引进行评估后，抛售韩股以了结获利。 海外投资者料将连续第四日卖超韩股，这令市场承压。 电子类股 下跌逾3%，三星电子 挫低3.6%，SK海力士 跌4.5%。 现代产业开发 一度下跌7.3%，LG Innoteck 最多跌6.8%，两家公司的4-6月业绩都不及预期。 下跌股和上涨股档数分别是627和171。 韩元兑美元 继周四触及四个月高点后，今日小跌，报1,117.8韩元，较周四收盘价跌0.5%。 三年期公债9月期货 下滑0.01点至109.36。 0256 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.8 1,112.8 日圆/韩元 10.0613/39 10.0310 韩国公债期货 * 109.36 109.37 韩国综合股价指数 2,414.14 2,443.24 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/高琦 审校 张涛/张明钧/王兴亚)