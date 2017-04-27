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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 11:28 BJT

韩国金融市场：韩股跟随亚股走低，但三星电子跳涨给大盘带来支撑

    路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子           股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。
    
    亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。
    
    三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。            

    0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI)       跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。
    
    “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。
    
    三星SDS            和三星物产            均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliott Management的要求。
    
    现代汽车           跌1.7%，Naver            跌2.5%。

    Bae补充道，尽管韩股今天走跌，但可望受企业基本面强劲的支撑而
续涨，比如大型金融、钢铁和金属、化学及石油等类股。
    
    投资人对韩国GDP数据反应不大，该数据显示第一季经济较上季加速
成长，主要拜出口及资本投资强劲所赐。
    
    外资连五日买超的势头料将戛然而止，今日近中午时为卖超420亿韩
元(3,719万美元)。
    
    涨跌家数比为265比512家。
    
    韩元兑美元      暴跌，因美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企
业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但
这份计划被视为只是行动的第一步。            
    
    韩元兑美元          跌0.4%至1,129.6，上日收在1,125.1。
    
    三年期公债6月期货       涨0.02点至109.44。 

                                 0234GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,129.6       1,125.1
    日圆/韩元                 10.1528/82       10.1911
    韩国公债期货       *          109.44        109.42
    韩国综合股价指数            2,202.60      2,207.84
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/汪红英/龚芳; 审校 王丽鑫/杜明霞/张荻/张若琪)
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