韩国金融市场：韩股跟随亚股走低，但三星电子跳涨给大盘带来支撑

路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliott Management的要求。 现代汽车 跌1.7%，Naver 跌2.5%。 Bae补充道，尽管韩股今天走跌，但可望受企业基本面强劲的支撑而 续涨，比如大型金融、钢铁和金属、化学及石油等类股。 投资人对韩国GDP数据反应不大，该数据显示第一季经济较上季加速 成长，主要拜出口及资本投资强劲所赐。 外资连五日买超的势头料将戛然而止，今日近中午时为卖超420亿韩 元(3,719万美元)。 涨跌家数比为265比512家。 韩元兑美元 暴跌，因美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企 业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但 这份计划被视为只是行动的第一步。 韩元兑美元 跌0.4%至1,129.6，上日收在1,125.1。 三年期公债6月期货 涨0.02点至109.44。 0234GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,129.6 1,125.1 日圆/韩元 10.1528/82 10.1911 韩国公债期货 * 109.44 109.42 韩国综合股价指数 2,202.60 2,207.84 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/汪红英/龚芳; 审校 王丽鑫/杜明霞/张荻/张若琪)