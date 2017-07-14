韩国金融市场：韩股跟随全球股市走升，韩元略微下滑

路透首尔7月14日 - 韩国股市周五早盘上扬，跟随全球股市的涨势； 此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词偏鸽派。三星 电子和SK海力士等权重股继续攀升。 0159GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%报2,416.04点 。 “与昨日的表现并无二致。市场人气很强，IT类股表现不错，而且我 认为良好趋势或将持续一段时间，”韩亚金融投资的股票分析师Lee Jae- man。 科技巨头三星电子 连续第五日攀升，触及2,554,000韩元 高位；SK海力士 上涨近1%。 现代汽车 大涨逾3%。 外资料将卖超韩股，接近中午时卖超254亿韩元(2,232万美元)韩股。 韩元兑美元 小幅走低。 韩元兑美元 报1,138.0，较周四收盘的1,136.3小幅 下滑0.1%。 韩国三年期公债期货9月合约 跌0.04点至109.18。 0159GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,138.0 1,136.3 日圆/韩元 10.0256/17 10.0349 韩国公债期货 * 109.18 109.22 韩国综合股价指数 2,416.04 2,409.49 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 徐文焰/王琛/王颖；审校 张荻/徐文焰)