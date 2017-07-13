韩国金融市场：韩股跳升至纪录高点，韩元触及两周高位

路透首尔7月13日 - 韩国韩股周四早盘跳升至纪录高点，韩元触及两周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦隔夜发表的言论提振了投资者对高风险资产的需求，盖过了韩国央行维持利率不变的影响。

叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。

韩国央行周四连续第13个月维持利率在纪录低位1.25%不变，符合外界广泛预期。

0144GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)上涨1%至2,415.36点，为纪录最高盘中水准。

韩元兑美元报1,139.3韩元，为6月29日以来最高，且较周三收盘1,145.1韩元涨0.5%。

“叶伦发表的偏鸽派的言论已提振市场人气，股市正做出剧烈反应，”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称。

分析师目前等待韩国央行总裁李柱烈在0220GMT的记者会，期望从中找寻方向指引。

“经济前景上修本身可望催化进一步的涨势，但央行总裁若在谈话中展现鹰派立场，则指数可能回吐涨幅，”Kim表示。

外资将站在买超方，近盘中时买进517亿韩元(4,500万美元)韩股，进而扶助盘势。

继大盘涨升后，证券类股涨逾2%。三星证券涨2%，而NH Investment & Securities则涨2.1%。

权重股三星电子及SK海力士分别涨1.8%及2.8%。

韩国三年期公债期货9月合约涨0.04点至109.19。

0144GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,139.3 1,145.1

日圆/韩元 10.0618/98 10.0487

韩国公债期货* 109.19 109.15

韩国综合股价指数 2,415.36 2,391.77

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/许娜/龚芳; 审校 戴素萍/徐文焰/白云)