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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 10:53 BJT

韩国金融市场：韩股跳升，强劲经济数据和美股涨势带来支撑

    路透首尔6月2日 - 韩国股市周五早盘跳涨，韩国央行数据显示，第
一季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长1.1%，为六个季度最高
位            ，提振投资者士气，且昨夜美股涨势亦带来强有力支撑。
    
    0156GMT，韩国综合股价指数       涨0.9%报2,366.47点，接近周一
盘中所及纪录高点2,371.67。

    道琼工业指数      收高135.53点，或0.65%，至21,144.18点；标准普尔500指数      收升18.26点，或0.76%，至2,430.06点；纳斯达克指数       收涨48.31点，或0.78%，至6,246.83点。
    
    KB证券股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国乃至全球经济指标均指向，韩股将进一步上涨，坚挺的市场人气可能将持续一段时间。
    
    “昨日公布强劲的进口数据后，投资者已开始相信，就连韩国内需都在改善。既然国内生产总值(GDP)如此强劲，韩股再度飙升似乎呼之欲出，”他表示。
    
    虽然韩国5月出口以13.4%的两位数增速成长，但进口增速更快，劲扬18.2%，超过市场预估的增长14.6%，因此录得贸易顺差59.9亿美元。             

    外资有望买超韩股，接近中午时买超2,348亿韩元(2.0972亿美元)韩股，对股指构成支
持。
    
    三星电子           涨2.5%，LG电子           涨近5%，因市场预测IT类股将继续表
现强劲。
    
    韩元兑美元          小涨0.2%至1,119.7，周四则收报1,122.0。
    
    三年期公债6月期货       跌0.02点至109.59。
   
                              0156 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,119.7       1,122.0    
    日圆/韩元               10.0320/55       10.0666  
    韩国公债期货       *        109.59        109.61    
    韩国综合股价指数          2,366.47      2,344.61 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙茉莉/许娜/侯雪苹；审校 戴素萍/王丽鑫/杜明霞)
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