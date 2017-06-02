韩国金融市场：韩股跳升，强劲经济数据和美股涨势带来支撑

路透首尔6月2日 - 韩国股市周五早盘跳涨，韩国央行数据显示，第 一季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长1.1%，为六个季度最高 位 ，提振投资者士气，且昨夜美股涨势亦带来强有力支撑。 0156GMT，韩国综合股价指数 涨0.9%报2,366.47点，接近周一 盘中所及纪录高点2,371.67。 道琼工业指数 收高135.53点，或0.65%，至21,144.18点；标准普尔500指数 收升18.26点，或0.76%，至2,430.06点；纳斯达克指数 收涨48.31点，或0.78%，至6,246.83点。 KB证券股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国乃至全球经济指标均指向，韩股将进一步上涨，坚挺的市场人气可能将持续一段时间。 “昨日公布强劲的进口数据后，投资者已开始相信，就连韩国内需都在改善。既然国内生产总值(GDP)如此强劲，韩股再度飙升似乎呼之欲出，”他表示。 虽然韩国5月出口以13.4%的两位数增速成长，但进口增速更快，劲扬18.2%，超过市场预估的增长14.6%，因此录得贸易顺差59.9亿美元。 外资有望买超韩股，接近中午时买超2,348亿韩元(2.0972亿美元)韩股，对股指构成支 持。 三星电子 涨2.5%，LG电子 涨近5%，因市场预测IT类股将继续表 现强劲。 韩元兑美元 小涨0.2%至1,119.7，周四则收报1,122.0。 三年期公债6月期货 跌0.02点至109.59。 0156 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.7 1,122.0 日圆/韩元 10.0320/55 10.0666 韩国公债期货 * 109.59 109.61 韩国综合股价指数 2,366.47 2,344.61 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙茉莉/许娜/侯雪苹；审校 戴素萍/王丽鑫/杜明霞)