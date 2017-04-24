韩国金融市场：韩股韩元回吐涨幅，交易商关注朝鲜风险

路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
美朝关系紧张局势再次升温，此前朝鲜周日称准备击沉一艘美国航母来展示军事实力，并在周六扣留一名准备离开朝鲜的美国居民。
周二将是朝鲜建军85周年纪念日。该国过去在重要纪念日都会进行武器试验。
0235GMT，综合股价指数(KOSPI)涨0.3%至2,171.61点，盘初曾一度触及3月24日以来最高水准2,177.89点。
韩元兑美元涨0.1%至1,133.4韩元。盘初曾一度升至4月13日以来最高1,128.2。
汉阳证券的股市分析师Kim Ji-hyung说，虽然交易员目前正离场静观朝鲜可能采取的行动，但在周末法国总统大选第一轮投票后，投资者依然对高风险资产有兴趣。
中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。
“如果朝鲜的挑衅限于短程导弹试射，与地缘政治相关的市场紧张情绪料将逐渐缓解，”Kim并称。
他还称，市场正在等待料将于4月26日公布的美国总统特朗普税收政策的更多细节。
外资有望买超韩股，接近中午时已买超1,597亿韩元(1.4092亿美元)韩股。
韩亚金融集团跳涨近7%，因第一季业绩表现出乎意料。浦项钢铁(POSCO)涨1.2%。
下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为527档和271档。
三年期韩债期货6月合约跌0.07点至109.36。
0235 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,133.4 1,134.4
日圆/韩元 10.2961/87 10.3902
韩国公债期货* 109.36 109.43
韩国综合股价指数 2,171.61 2,165.04
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/汪红英/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦/白云)