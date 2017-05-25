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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 12:05 BJT

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%

路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。

截至今年2月，NPS旗下管理资产总规模为564万亿(兆)韩元(5,043.4亿美元)；2016年底时海外投资占比为27%。

该基金估计到2043年资产总额有望达到2.2万亿美元，其声明中宣布的目标为，到2022年大约45%的资产投资于股市，45%投资债市，另类投资至少为10%。

NPS还预计，到2018年资产总额可达655.7万亿韩元，其中国内股市、国内债市、海外股市、海外债市和另类投资的比重分别为18.7%、47.1%、17.7%、4%和12.5%。(完) (编译 郑茵 审校 汪红英)
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