韩国金融：外资5月连续第五个月买入韩债

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月14日 - 周三公布的官方数据显示，5月外资连续第五个月增持韩国债券。
根据韩国金融监督管理局(FSS)数据，5月外资韩债持仓规模净增加2.1万亿(兆)韩元(18.6亿美元)，超过4月的净增1.4万亿韩元。
亚洲投资者是韩国债券的主要持有者，截至5月底持有规模为41.8万亿韩元。欧洲和北美投资者的持有规模分别为35.2万亿和13.3万亿。
按类别划分，外资买入1.3万亿韩元的货币稳定债券(MSB)以及0.8万亿的韩国公债。
外资连续第六个月买超韩国股票，当月净买入规模为2.1万亿韩元。(完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为