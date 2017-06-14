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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:33 BJT

韩国金融：外资5月连续第五个月买入韩债

路透首尔6月14日 - 周三公布的官方数据显示，5月外资连续第五个月增持韩国债券。

根据韩国金融监督管理局(FSS)数据，5月外资韩债持仓规模净增加2.1万亿(兆)韩元(18.6亿美元)，超过4月的净增1.4万亿韩元。

亚洲投资者是韩国债券的主要持有者，截至5月底持有规模为41.8万亿韩元。欧洲和北美投资者的持有规模分别为35.2万亿和13.3万亿。

按类别划分，外资买入1.3万亿韩元的货币稳定债券(MSB)以及0.8万亿的韩国公债。

外资连续第六个月买超韩国股票，当月净买入规模为2.1万亿韩元。(完) (编译 郑茵 审校 白云)
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