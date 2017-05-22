香港个股：万洲国际遭鼎晖投资减持63亿港元股份，盘初一度跌3%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持63亿港元的股份，周一盘初一度跌3%。
据周日晚间公告，鼎晖拟配售万洲国际约8.84亿股及向潜在承让人分派最多约7,866万股股份，价格均为每股6.55港元，较上周五收市价折让5.9%。交易完成后，鼎晖在万洲国际的持股比例将由9.27%下降至2.71%。
万洲国际表示，“董事会预期，配售及潜在分派将不会对集团业务或营运造成重大影响。
而鼎晖承诺，自上周五起直至今年11月23日止期间，未经配售代理事先书面同意，将不会直接或间接出售任何万洲国际的股份。
拥有中国“双汇”以及美国“Smithfield”品牌的万洲国际于2014年在香港IPO（首次公开发售）上市，持股近25%的鼎晖于上市后逐步减持万洲国际的股份。
据联交所资料显示，万洲国际最大股东兴泰集团及第二大股东万隆与王梅香的持股比例分别为36%及约19%。
该股周一早盘初段一度跌3%，低探6.75港元。香港时间10:36，跌2.3%，报6.8港元；大市恒生指数则升0.94%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为