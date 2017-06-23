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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 10:58 BJT

香港个股：世茂房地产发行4.5亿美元五年期优先票据，年利率为4.75%

路透香港6月23日 - 中国房地产商--世茂房地产周五宣布，发行4.5亿美元五年期优先票据，年利率为4.75%，资金将用作为境外现有债务再融资及业务发展用途。

公司的声明称，票据将于2022年7月到期，每半年付息一次，公司并可选择在2020年7月或其后时间赎回全部或部分票据。

中金香港证券、滙丰及摩根士丹利为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；高盛及瑞银为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

世茂房地产早盘中段股价跌0.74%，报13.5港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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