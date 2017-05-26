香港个股：中国信达旗下南商发行12亿美元资本证券，初始分派率每年5%

路透香港5月26日 - 中国信达资产管理周五称，旗下香港南洋商业银行拟发行12亿美元非累积次级额外一级资本证券，初始分派率为每年5%。

据公告，本次发行所得款项将用于南商的一般公司用途。资本证券的发售价为本金额的100%，发行日期为2017年6月2日，首个分派日为今年12月2日。

预期资本证券评级可达穆迪Ba2级，并安排于香港联交所以仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖。

信达680亿港元收购南商的交易于2016年5月30日交割。据信达的年报显示，南商于2016年末的一级资本比率及普通股权一级资本比率均为14.31%，2015年末则均为16.2%。

南商去年录得收入86.76亿元人民币，税前利润27.73亿元，按年分别增长1.7%及2.2%；净息差1.52%，上年同期则为1.65%，平均股权回报率7.25%。年末总资产和净资产分别为3,127亿元及345.98亿元。

香港时间11:16，信达升0.34%，报2.94港元。（完）

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