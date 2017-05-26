香港个股：中国信达旗下南商发行12亿美元资本证券，初始分派率每年5%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 中国信达资产管理周五称，旗下香港南洋商业银行拟发行12亿美元非累积次级额外一级资本证券，初始分派率为每年5%。
据公告，本次发行所得款项将用于南商的一般公司用途。资本证券的发售价为本金额的100%，发行日期为2017年6月2日，首个分派日为今年12月2日。
预期资本证券评级可达穆迪Ba2级，并安排于香港联交所以仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖。
信达680亿港元收购南商的交易于2016年5月30日交割。据信达的年报显示，南商于2016年末的一级资本比率及普通股权一级资本比率均为14.31%，2015年末则均为16.2%。
南商去年录得收入86.76亿元人民币，税前利润27.73亿元，按年分别增长1.7%及2.2%；净息差1.52%，上年同期则为1.65%，平均股权回报率7.25%。年末总资产和净资产分别为3,127亿元及345.98亿元。
香港时间11:16，信达升0.34%，报2.94港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为