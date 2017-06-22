香港个股：中国再保险增发7亿美元五年期票据，筹资作境外项目投资

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透香港6月22日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周四公告，增发7亿美元五年期票据，资金将用作一般公司用途及境外项目投资。
是次增发的7亿美元票据，将与今年3月发行的8亿美元五年期票据合并并组成为单一系列，年息率均为3.375%。
票据的发行人为中国再保险的离岸附属公司China Reinsurance Finance Corporation Limited，发行价为本金额的98.498%，票据于2022年3月9日到期，每半年付息一次。
中金香港证券、香港上海汇丰银行、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、建银国际及招商证券（香港）担任发债的联席全球协调人。
中国再保险早盘中段股价升2.62%，报1.76港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。