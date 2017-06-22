香港个股：中国再保险增发7亿美元五年期票据，筹资作境外项目投资

路透香港6月22日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周四公告，增发7亿美元五年期票据，资金将用作一般公司用途及境外项目投资。

是次增发的7亿美元票据，将与今年3月发行的8亿美元五年期票据合并并组成为单一系列，年息率均为3.375%。

票据的发行人为中国再保险的离岸附属公司China Reinsurance Finance Corporation Limited，发行价为本金额的98.498%，票据于2022年3月9日到期，每半年付息一次。

中金香港证券、香港上海汇丰银行、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、建银国际及招商证券（香港）担任发债的联席全球协调人。

中国再保险早盘中段股价升2.62%，报1.76港元。（完）

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