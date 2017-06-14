香港个股：中国宏桥称正采取适当措施达成复牌条件，股份继续停牌

路透香港6月14日 - 停牌近三个月的中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三称，已收到联交所的函件，当中陈述了其股票复牌的条件；公司并正采取适当措施达成复牌条件。

中国宏桥今年3月22日起暂停股份买卖，以待公司刊发有关其审计师就2016年度的审计发现及下一建议的工作安排的公告。

公司今天发出的声明指，据联交所致公司的函件，提出公司复牌条件包括：解决审计发现并澄清载列于2016年负面报告及2017年负面报告中的指控；刊发所有尚未刊发的财务业绩并解决任何审计保留意见；及通知市场属重大之所有资料。联交所进一步指出，如情况有变，其可能修改上述复牌条件及/或施加其他条件。

中国宏桥表示，公司正采取适当措施达成复牌条件，其股份将继续停牌直至另行通告。

研究机构Emerson Analytics在2月28日的一份报告中指称，中国宏桥过去数年来通过少报的方式隐匿成本216亿元人民币(31.4亿美元)，估计该公司获利不到其公布数量的一半。但公司指Emerson Analytics的负面报告载有失实及误导性陈述，以及对该公司及其管理层的无理恶意指控，将保留采取法律行动的权利。

其后，中国宏桥在4月宣布安永会计师事务所辞任公司核数师，并改聘天职香港会计师事务所为新的审计师。（完）

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