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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 18:16 BJT

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元

路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。

研究机构Emerson Analytics在2月28日的一份报告中指称，中国宏桥过去数年来通过少报的方式隐匿成本216亿元人民币(31.4亿美元)，估计该公司获利不到其公布数量的一半。

据香港联交所备案，中国宏桥在香港本地时间上午10:53(0253 GMT)申请股票暂停交易，等待公司发布声明。中国宏桥股票暂停交易时报7.15港元(0.92美元)，当日跌逾8%。

中国宏桥在声明中称，已获悉该报告，但否认这些说法，称之为“完全没有依据”。

Emerson称，中国宏桥只值其目前股价的40%，并给予强力卖出的初始评级。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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