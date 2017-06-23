香港个股：中国金茂附属发3亿美元优先担保永久资本证券，初步分派率4%

路透香港6月23日 - 中国房地产商--中国金茂控股周五宣布，以旗下全资附属公司方兴光耀作为发行人，发行3亿美元优先担保永久资本证券，所得款项用作购回一批明年到期的3亿美元、息率较高的优先担保票据。

公司的声明称，其将为新发行的票据作担保人，票据初步分派率为年利率4%，每半年付息一次；重设分派率为相关重设日期的适用国债利率加初步利差加递升利率。首个重设日期为2023年1月。

方兴光耀在2013年发行的3亿美元担保票据则为年息5.375%，于2018年到期。公司是次发行的新一批永久资本证券所得资金将用作回购这批票据。

渣打银行、星展银行、香港上海汇丰银行、高盛（亚洲）、交通银行香港分行、招银国际融资及中金香港证券为新一批永久资本证券的初步购买人。（完）

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