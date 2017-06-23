香港个股：中国金茂附属发3亿美元优先担保永久资本证券，初步分派率4%

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透香港6月23日 - 中国房地产商--中国金茂控股周五宣布，以旗下全资附属公司方兴光耀作为发行人，发行3亿美元优先担保永久资本证券，所得款项用作购回一批明年到期的3亿美元、息率较高的优先担保票据。
公司的声明称，其将为新发行的票据作担保人，票据初步分派率为年利率4%，每半年付息一次；重设分派率为相关重设日期的适用国债利率加初步利差加递升利率。首个重设日期为2023年1月。
方兴光耀在2013年发行的3亿美元担保票据则为年息5.375%，于2018年到期。公司是次发行的新一批永久资本证券所得资金将用作回购这批票据。
渣打银行、星展银行、香港上海汇丰银行、高盛（亚洲）、交通银行香港分行、招银国际融资及中金香港证券为新一批永久资本证券的初步购买人。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。