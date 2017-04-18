香港个股：中裕燃气今年售气量目标按年增30-40%，受煤改气政策带动

路透香港4月18日 - 中国中型城市燃气供应商--中裕燃气周二称，公司今年售气量目标按年增长30-40%，主要受国内“煤改气”政策带动。
中裕行政总裁吕小强向记者表示，中国此前下调非居民天然气价，为工商业用户提供一个较强的诱因遵循煤改气规定，亦因而带动公司去年的管道天然气销售量增长42%至8.9亿立方米，连同车用天然气在内的总售气量接近10亿立方米。
“预计今年的气价保持平稳，加上去年第四季起煤改气需求日益明显，今年的售气量目标按年增长30-40%。”他说。
于去年末，中裕拥有55个管道燃气销售项目主要分布于河南、河北和江苏，覆盖约1,065万名可接驳城市人口，惟公司主要客户为工商业用户，占销售比重大约九成，当中涵盖手机玻璃、食品加工、造纸、冶金等多个行业。
吕小强称，现有业务地点距离雄安新区较远，不过不排除将来在雄安新区物色新项目的可能性。他并说，希望今年获取3-5个新项目，年内完成增持Harmony Gas股权至100%后，未来的业务增长主要靠开发新项目，暂时在并购方面不会再有大动作。
他指出，三年内公司仍处于投资高峰期，短期不考虑派发股息，待日后公司的负债比率和资本开支下降后再作考虑。公司今年的资本开支为5亿元人民币，与去年相若；现时的负债比率为130%。
中裕周二逆市收升0.48%，报2.09港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)