香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务

路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。

去年底，中银香港已在港率先推出物业估值区块链技术，有助加快按揭流程，现时已有五家估价公司和一家银行同业参与；预料于第二季，将有两家银行同业加入使用。

中银香港表示，除楼宇按揭流程及贸易融资外，该行将继续积极探讨及研究，把区块链技术应用于其他金融领域。

该行新闻稿称，贸易融资业务涉及多方交易，参与者透过属于分布式分类账技术（Distributed Ledger Technology）的区块链，可建立及传送完整、加密的交易资料，有助提升交易内容的可追踪性及缩短完成交易的时间。银行亦可根据记录在账本上的交易内容，验证交易的真伪，加快融资审批程序。

中银香港现阶段已与买家和供应商合作，于区块链内实现以本地发票融资交易作试点。

为扩大区块链的应用，中银香港表示，计划邀请更多买家、供应商及其他相关业务参与者如船运公司及速运公司参加，并研究扩大应用范围至其他贸易产品。