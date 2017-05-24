香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
去年底，中银香港已在港率先推出物业估值区块链技术，有助加快按揭流程，现时已有五家估价公司和一家银行同业参与；预料于第二季，将有两家银行同业加入使用。
中银香港表示，除楼宇按揭流程及贸易融资外，该行将继续积极探讨及研究，把区块链技术应用于其他金融领域。
该行新闻稿称，贸易融资业务涉及多方交易，参与者透过属于分布式分类账技术（Distributed Ledger Technology）的区块链，可建立及传送完整、加密的交易资料，有助提升交易内容的可追踪性及缩短完成交易的时间。银行亦可根据记录在账本上的交易内容，验证交易的真伪，加快融资审批程序。
中银香港现阶段已与买家和供应商合作，于区块链内实现以本地发票融资交易作试点。
为扩大区块链的应用，中银香港表示，计划邀请更多买家、供应商及其他相关业务参与者如船运公司及速运公司参加，并研究扩大应用范围至其他贸易产品。
中银香港为中国银行香港分支，其亦为香港三家发钞银行之一，以及香港人民币业务的清算行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为