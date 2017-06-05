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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 17:14 BJT

香港个股：互太纺织一改口风，指越南厂房堵塞停运对财务造成一定影响

路透香港6月5日 - 香港纺织制衣企业互太纺织周一称，由于堵塞事件尚未解决，暂停营运快将两个月的越南厂房对其财务造成一定影响；这与公司此前说法大相迳庭。

据公告，连接越南厂房入口的大道仍然被村民堵住，多名越南高级政府官员于5月25日当周与村民会面，惟在会面过程中，并未就解决该事件与村民达成协议。

互太纺织表示，“由于需要更多时间去解决该事件，此次越南厂房暂停营运对本公司造成一定程度的财务影响。”

越南厂房的产能占互太纺织销售产量总额的10%，惟公司此前多番表示事件对其财务影不大，因4月复活节假期发生该事件后，已暂时将越南厂房的销售订单转移至中国番禺厂房生产。公司并指，事件发生原因是当地政府未能解决对方提出的诉求。

该股周一逆市收升0.23%，报8.66港元；过去三个月累计跌2%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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