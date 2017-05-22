香港个股：互太纺织称料需更多时间，解决越南厂房入口被堵塞情况

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月22日 - 针织品产销商--互太纺织在越南的厂房入口被堵塞至停运逾月仍未解决，公司周一称，相信需要更多时间，让当地政府清理堵塞，虽然越南厂房暂停营运对公司造成的财务影响不大，惟倘不能尽快解决事件，情况或会有变。
互太纺织上月公告称，于复活节期间，连接公司越南厂房入口的大道被村民堵塞，原因是当地政府未能解决对方提出的诉求。越南厂房的产能占该公司销售产量总额约一成。公司其后表示，已暂时将越南厂房的销售订单转移至中国番禺厂房生产，直至该事件得以解决。
该公司今天再刊发公告，指堵塞事件仍未解决，公司高管在本月15日的当周与多名当地高级政府官员会面。有关官员表示支持公司越南厂房恢复营运，而且表明彼等将与村民会面，务求和平解决该事件。公司称，相信需要更多时间，让当地政府清理堵塞。
尽管互太纺织继续认为越南厂房暂停营运对其造成的财务影响不大，惟倘不能尽快解决该事件，情况或会有变。
互太纺织股价今天小幅收低0.46%，报8.61港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为