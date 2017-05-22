香港个股：互太纺织称料需更多时间，解决越南厂房入口被堵塞情况

路透香港5月22日 - 针织品产销商--互太纺织在越南的厂房入口被堵塞至停运逾月仍未解决，公司周一称，相信需要更多时间，让当地政府清理堵塞，虽然越南厂房暂停营运对公司造成的财务影响不大，惟倘不能尽快解决事件，情况或会有变。

互太纺织上月公告称，于复活节期间，连接公司越南厂房入口的大道被村民堵塞，原因是当地政府未能解决对方提出的诉求。越南厂房的产能占该公司销售产量总额约一成。公司其后表示，已暂时将越南厂房的销售订单转移至中国番禺厂房生产，直至该事件得以解决。

该公司今天再刊发公告，指堵塞事件仍未解决，公司高管在本月15日的当周与多名当地高级政府官员会面。有关官员表示支持公司越南厂房恢复营运，而且表明彼等将与村民会面，务求和平解决该事件。公司称，相信需要更多时间，让当地政府清理堵塞。

尽管互太纺织继续认为越南厂房暂停营运对其造成的财务影响不大，惟倘不能尽快解决该事件，情况或会有变。

互太纺织股价今天小幅收低0.46%，报8.61港元。（完）

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