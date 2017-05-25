香港个股：伟仕控股与清华控股设合资公司拓展科技供应链金融等业务

路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。

伟仕控股在联交所的声明表示，与清华控股之间的协同效应将使合资公司作为清华控股新的产业和金融相结合的经营平台，通过围绕科技行业的各类金融服务及产业并购与重组，提升伟仕的科技产品销量和市场竞争力，并巩固在科技行业内的领导地位。

合资公司的投资承担总额为10亿元人民币，注册资本5亿元，由伟仕出资2.25亿元占45%权益，清控资产管理出资2亿元占40%权益及清石资产出资7,500万元占15%的权益。

合资公司业务包括但不限于提供围绕科技行业的供应链金融、消费金融、新零售和产业并购与投资等。

清华控股由北京的清华大学控制，主要从事资讯科技行业、生命科学行业、金融行业、能源与资源行业的业务。其子公司清控资产管理为清华控股开展金融资产投资业务的营运平台，联系公司清石资产主要提供资产及投资管理服务。

香港时间09:58，伟仕控股升3.72%，报2.51港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)