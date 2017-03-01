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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 17:32 BJT

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料

路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。

正进行债务重组的佳兆业自2015年3月底起暂停股份交易，公司复牌其中一项条件是解决股权集中的问题。公司上月24日公告称，其中一名股东大昌投资有限公司在2月23日向一名独立买方以每股2.3港元转让2.17392亿股公司股份，相当于已发行股本4.23%。完成后，佳兆业的公众人士持股比例达25.04%，符合上市规则的规定。

联交所权益披露资料显示，有＂玩具大王＂之称的旭日国际集团有限公司主席蔡志明买入佳兆业的股权数目及每股作价，与上述公告披露的一样。蔡志明原来持有佳兆业0.98%股权，按规定并不需作出披露。

据旭日国际集团网页显示，该公司业务包括生产玩具及消费品、物业投资、汽车维修及销售、钟表珠宝及幼儿教育。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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