香港个股：信义光能拟供股集资约15亿港元拓发电业务，盘初曾跌逾5%

路透香港4月20日 - 主要在中国从事太阳能玻璃生产及发电场业务的信义光能拟供股集资约15亿港元主要拓展发电业务，该股周四盘初一度跌逾5%，至四个月低位。
据周三晚间公告，公司建议按10:1的基准进行供股，供股价每股2.24港元较昨日收市价折让10%，将发行约6.75亿股股份，相当于经扩大后股本9.1%，筹资不少15.1亿港元。
信义光能表示，供股所得款项净额约65%将用于新建大型地面太阳能发电场，约15%用于扩充、更新及升级太阳能玻璃生产设施，余额作一般营运资金。
公司并重申，已开始筹备分拆其营运及管理的太阳能发电场业务作独立上市，因自2014年首个大型太阳能发电场项目完工以来，相关的业务收益及溢利贡献持续大幅增加。
据2016年报显示，去年末公司拥有容量为1,647兆瓦的已并网太阳能发电场项目，当中包括510兆瓦的全资拥有项目；公司致力于2017年实现600-800兆瓦的装机目标。
信义光能于2016年录得收益60.1亿港元，净利19.9亿港元，分别按年增长27%及65%。而太阳能发电业务占收益贡献比重17.5%，金额为10.5亿港元，按年增长235%。
该股周四盘初一度跌逾5%，低探2.36港元的四个月低位。香港时间11:17，跌4.42%，报2.38港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)