香港个股：创维数码旗下酷开获腾讯关联公司入股，将深化影视内容合作

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月6日 - 中国电视机生产商--创维数码周二称，其间接非全资附属公司酷开获腾讯的关联公司入股，将深化影视内容方面的业务合作。
据公告，腾讯关联公司共以3亿元人民币投资酷开，取得7.7142%股权；以此计算，酷开的估值接近39亿元。
上述投资完成后，创维RGB、酷金投资、棠棣投资及爱奇艺分别持有酷开71.8906%、10.2576%、5.5233%及4.6143%的股权。
酷开的主要业务包括计算机网络技术开发，家电产品、电子产品、计算机软件、计算机硬件及计算机辅助设备的研发及销售。
创维数码表示，腾讯关联公司的投资可为酷开的主要业务发展提供资金，并同时提升酷开形象。
公司并称，“透过此项投资，酷开及腾讯预期可深化在影视内容方面的业务合作，并可于OTT及在线视频发展领域上构建更加紧密的联系。”
该股今天收跌0.95%，报4.19港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为