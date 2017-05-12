香港个股：华润水泥预计今年上半年净利同比明显增加，因产品售价较高

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透香港5月12日 - 中国水泥生产商--华润水泥周五称，预计今年上半年净利同比明显增加，因产品售价较高。
据公告，1-4月公司的水泥产品平均售价为291.4港元，按年上升26.9%。
2016年上半年华润水泥录得净利2.58亿港元，每股盈利0.039港元。
该股今天收升0.78%，报3.87港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。