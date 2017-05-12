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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 18:28 BJT

香港个股：华润水泥预计今年上半年净利同比明显增加，因产品售价较高

路透香港5月12日 - 中国水泥生产商--华润水泥周五称，预计今年上半年净利同比明显增加，因产品售价较高。

据公告，1-4月公司的水泥产品平均售价为291.4港元，按年上升26.9%。

2016年上半年华润水泥录得净利2.58亿港元，每股盈利0.039港元。

该股今天收升0.78%，报3.87港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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