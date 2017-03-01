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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 17:05 BJT

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳

路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。

华置的声明称，进行上述股权重组的原因是刘銮雄的健康状况极为不稳，有需要于其在生之时实行重组。

声明指，刘銮雄所创立的酌情信托已于今天向合资格受益人分派其所间接持有的华置股份，刘鸣炜及陈凯韵（作为其未成年子女刘仲学及刘秀桦的信托人）分别间接持有华置24.97%及50.02%之股份。

以华置截至今天收市的总市值226.63亿港元计，刘鸣炜及陈凯韵所持股份分别价值56.6亿港元及113.4亿港元。

现年65岁的刘銮雄此前曾一度暴瘦，健康状况惹人关注，其后他向媒体表示，已接受换肾手术并正康复中。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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