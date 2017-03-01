香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
华置的声明称，进行上述股权重组的原因是刘銮雄的健康状况极为不稳，有需要于其在生之时实行重组。
声明指，刘銮雄所创立的酌情信托已于今天向合资格受益人分派其所间接持有的华置股份，刘鸣炜及陈凯韵（作为其未成年子女刘仲学及刘秀桦的信托人）分别间接持有华置24.97%及50.02%之股份。
以华置截至今天收市的总市值226.63亿港元计，刘鸣炜及陈凯韵所持股份分别价值56.6亿港元及113.4亿港元。
现年65岁的刘銮雄此前曾一度暴瘦，健康状况惹人关注，其后他向媒体表示，已接受换肾手术并正康复中。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”