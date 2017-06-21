香港个股：国美电器增发1亿美元三年期债券，年息率5%

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。
公司的声明称，拟将增发债券所得款项用作海外业务营运及其他海外一般企业用途。
国美电器3月份已发行本金总额4亿美元的三年期债券，息率为5%。
巴克莱银行担任本次债券发行的独家全球协调、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
国美电器周三开盘价持平上日，报0.98港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。