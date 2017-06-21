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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 09:27 BJT

香港个股：国美电器增发1亿美元三年期债券，年息率5%

路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。

公司的声明称，拟将增发债券所得款项用作海外业务营运及其他海外一般企业用途。

国美电器3月份已发行本金总额4亿美元的三年期债券，息率为5%。

巴克莱银行担任本次债券发行的独家全球协调、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

国美电器周三开盘价持平上日，报0.98港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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