香港个股：山水投资邀请山水水泥三大股东收购其持股，作价约47亿港元

路透香港6月1日 - 停牌超过两年的中国山水水泥集团有限公司称，其中一名主要股东山水投资（CSI）已邀请另外三大股东收购其持股，总值约47亿港元。

据周三晚间公告，山水投资已邀请亚洲水泥、中国建材以及天瑞集团各自提出收购山水投资于山水水泥全部约8.48亿股或25.09%的持股，作价每股5.5港元，较停牌前收市价6.29港元折让13%。

惟公告指出，亚泥、中国建材及天瑞未必会提出收购建议，目前这三大股东目前的持股比例分别为26.4%、16.67%及28.16%。

山水水泥自2015年4月16日起停牌，因未能符合25%的最低公众持股量低规定。该公司在2016年年报亦指，多位公众少数股东对于长期停牌表示沮丧，而恢复交易为各大金融机构与山水水泥讨论提供融资信贷时的重要考虑因素，因此董事会认为恢复公众持股量及复牌为改善公司财务状况的必要条件。

该公司此前公布，由于旗下山东山水水泥集团无法按规定时间筹集资金，由山东山水于中国银行间市场发行已到期的中期票据＂14山水MTN002＂已违约。（完）

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